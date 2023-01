Bewerberinnentag bei der Chempark-Feuerwehr in Leverkusen Frauen, bitte ran an den Löschschlauch!

Der Bewerberinnentag findet am Samstag, 28. Januar, zwischen 9 und 15 Uhr auf der Anlage des RTHC Bayer Leverkusen am Knochenbergsweg statt – „für die Anfahrt mit dem ÖPNV steht an der Haltestelle ,Manforter Straße‘ ein Shuttlebus zu jeder vollen Stunde bereit“, sagt Currenta. Vor Ort gibt es für die Interessentinnen am Werkfeuerwehr-Beruf Übungen zum Sporttest unter Anleitung der Werkfeuerwehr-Kollegen, Infos zur Ausbildung, eine Fragerunde mit Werkfeuerwehreuten, ein Mittagsimbiss (gegen 12 Uhr) und Tipps fürs weitere Training von Sportcoaches.