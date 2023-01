Tat in Leichlingen-Witzhelden Einbrecher stehlen Goldschmuck aus Einfamilienhaus

Leichlingen-Witzhelden · Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen sind Täter am Mittwochabend fündig geworden. Aus einem Einfamilienhaus am Blütenweg in Witzhelden stahlen Einbrecher laut Polizei diverse Goldschmuckstücke.

12.01.2023, 12:18 Uhr

Der oder die Täter hatten die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses aufgehebelt (Symbolbild). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Unbekannten hatten zwischen 16.30 und 19.45 Uhr die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt, um ins Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räume und stahlen den Schmuck. Der genaue Wert der Beute ließ sich den Beamten zufolge noch nicht beziffern. Sie nahmen eine Strafanzeige auf und veranlassten eine Spurensicherung. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02202 2050 entgegen.

(sug)