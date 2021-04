Programm in den Osterferien : Blumen-Pflanzaktion für junge Gärtner in Lindlar

Rhein-Berg Kreis Wie passen Pflanzen und Abfall aus der Biotonne zusammen? Diesen und weiteren Fragen gehen Kinder und Jugendliche am Projektstandort „:metabolon“ nach.

Auch wenn das Wetter ob der niedrigen Temperaturen eher zum Verkriechen ins Warme anmutet, können Kinder in diesen Tagen das Gärtnern für sich entdecken – und zwar bei der Blumen-Pflanzaktion am Projektstandort „:metabolon“ in Lindlar.

Die Abfallberatung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV) und das Bioenergie- und Holzclustermanagement Bergisches Land laden gemeinsam mit der Avea nämlich in das Gewächshaus auf dem Energielehrpfad ein. Eben dort können Mädchen und Jungen aus dem gesamten Kreisgebiet auch noch in der zweiten Osterferienwoche der Frage nachgehen, wie Abfall und Blumen zusammenpassen. Ganz konkret besprechen die jungen Teilnehmer beispielsweise, woher Pflanzen ihre Nährstoffe beziehen und welche Rolle das Recycling von Bioabfall eben dabei spielt. Bei der Pflanzaktion können Kinder und Jugendliche darüber hinaus bergische Blumenerde in ein mitgebrachtes Gefäß, etwa einen Eierkarton, füllen und sich an dem zur Verfügung gestellten Saatgut bedienen.