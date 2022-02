Pflanzaktion in Schermbeck : 4000 neue Bäume für den Handball-Wald

Info

Bilanz Von den angestrebten fünf Millionen Bäumen wurden bislang rund 2,2 Millionen gepflanzt. Die Pflanzaktion wird fortgesetzt. Es wird unter anderem in der Haard, in der Hohen Mark, in der Kirchheller Heide und in der Uefter Mark gepflanzt.

Kontakt Gruppen, die an künftigen Pflanzaktionen im Schermbecker Bereich teilnehmen möchten, können sich mit dem Revierförster Christoph Beemelmans in Verbindung setzen. Er ist erreichbar unter Tel. 02866 4491 oder 0162 2466628 sowie per E-Mail an beemelmans@rvr.ruhr.