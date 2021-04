Corona aktuell : Inzidenz liegt im Kreis nun bei 72,0

In der Blütenstadt sind keine neuen Fälle bekannt geworden. Auf mehr als 21.500 Corona-Antigentests kommen 73 positive Testergebnisse.

Neuinfektionen Im Kreis sind 27 weitere Corona-Fälle bekannt geworden, keiner davon in Leichlingen.

Aktuell Infizierte 647 (68 in der Blütenstadt). In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis in der zurückliegenden 13. Kalenderwoche insgesamt 21.578 Corona-Antigentests durchgeführt worden, wovon 73 Testergebnisse positiv waren.