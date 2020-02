Rhein-Berg : Anmeldung für „Unser Dorf hat Zukunft“ startet

Landrat Stephan Santelmann hat beobachtet: „In den Dörfern in unserer Region ist viel in Bewegung“. Foto: RP/demski

Rhein-Berg (RP) Attraktive Dörfer und gute Nachbarschaften leben davon, dass Menschen ihre Heimat mitgestalten und gemeinsam etwas bewegen wollen. Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ fördert die ländliche Entwicklung und unterstützt Dorfgemeinschaften, die ihren Ort mit Engagement und innovativen Projekten fit für die Zukunft machen.

Denn auch in Zukunft soll das Leben auf dem Land attraktiv bleiben und für die Bewohner gute Perspektiven bieten. „In den Dörfern unserer Region ist viel in Bewegung – es werden eigenständig Bürgerbusse organisiert, autarke Energieversorgung ins Leben gerufen oder Carsharing eingeführt. Diese großartigen Leistungen können auch andere Orte auf neue Ideen und Vorhaben bringen“, betont Landrat Stephan Santelmann.

Aufgrund dieser Punkte beurteilt eine Jury die teilnehmenden Dörfer nach einer Ortsbesichtigung nach den Sommerferien. Dabei fließen auch der Gesamteindruck und das harmonische Zusammenspiel der Bereiche mit in die Bewertung ein.

„Unser Dorf hat Zukunft“ findet in den zwei darauffolgenden Jahren zunächst auf Landes- und abschließend auf Bundesebene statt. Die Sieger des Kreiswettbewerbs qualifizieren sich zunächst für den Landeswettbewerb. Daran schließt sich für die Gewinner der Bundeswettbewerb an.

Anmeldung bis zum 30. Juni Interessierte Dorfgemeinschaften können ihre Anmeldung bei der jeweiligen Kommune bis zum 30. Juni einreichen, die diese an den Kreis weitergibt. Bei Fragen steht Ellen Gürtler, Amt für Infrastruktur und regionale Projekte, telefonisch unter 02202 13-2558 oder per E-Mail an standortentwicklung@rbk-online.de zur Verfügung.