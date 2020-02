Standartenweihung in St. Johannes Baptist und St. Heinrich : Gottesdienst op Kölsch

Leichlingen KG Blütenstädter laden zur konfessionsübergreifenden Feier ein – samt einer Standartensegnung mit extra viel Weihwasser.

Sämtliche Karnevalisten und Freunde, die sich am Freitag zum Karnevalsgottesdienst in der katholischen Kirche St. Johannes Baptist und St. Heinrich versammelt hatten, mussten laut lachen. Gerade eben hatte Pfarrer Michael Eichinger belustigt verkündet: „Jemand hat die Predigt gestohlen“ und war mit wehendem Gewand davongeeilt. Natürlich war das Werk nicht verschwunden, sondern fand sich umgehend wieder, um unmittelbar danach von Pfarrer und mit Bernd Sielemann, Konrektor der KGS Kirchstraße, abwechselnd verlesen zu werden – wohl nichts hätte besser zum Motto „Fastelovend en Leichlingen es himmlisch jeck“ gepasst.

Im Mittelpunkt der Messe stand die Segnung der Standarte des erst kürzlich gegründeten Karnevalsvereins KG Bergische Bande, der sich selbst als „jung, dynamisch und närrisch“ bezeichnet. Deren wohl prominentestes Mitglied und stellvertretende Vorsitzender ist Maurice Winter, Vorsitzender der CDU und Bürgermeisterkandidat für die Kommunalwahl 2020. Auf der überwiegend in Blau gehaltenen Fahne sind unter anderem der Bergische Löwe mit roter Pappnase und blau-grüner Narrenkappe abgebildet. Der Rand wird durch zwei Fische markiert, die grüne Farbe ist Symbol des Bergischen Landes. Bei der Segnung scherzte Eichinger: „Wir nehmen extra viel Weihwasser. Alles, was wir jetzt an Wasser verbrauchen, kommt am Blütensamstag nicht mehr runter.“