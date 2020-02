50 zusätzliche Plätze : Stadt baut Offenen Ganztag weiter aus

Für das kommende Schuljahr sollen 50 weitere Plätze eingerichtet werden. Der Bedarf ist allerdings größer.

Die Nachfrage übersteigt nach wie vor das Angebot, doch die Lücke an Plätzen im Offenen Ganztag (OGS) an den fünf Leichlinger Grundschulen soll zum kommenden Schuljahr 2020/2021 zumindest kleiner werden. Genauer gesagt, es soll 50 weitere Betreuungsplätze geben. Das wurde jetzt im Haupt- und Finanzausschuss beschlossen, der Rat muss in seiner Sitzung am Donnerstag noch zustimmen. Demnach soll es künftig 680 Plätze im Offenen Ganztag an Grundschulen geben, die Verwaltung wird die finanzielle Förderung bei der Bezirksregierung Köln beantragen.