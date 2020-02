Integriertes Handlungskonzept Witzhelden : Jugendliche fordern besseren ÖPNV

Witzhelden Für Witzhelden wird ein Integriertes Handlungskonzept erstellt. Die SPD hat dazu eine Onlinebefragung für junge Leute gestartet.

Ende September des vergangenen Jahres hatten die Witzheldener bei einem Bürgerforum in der Aula der Gemeinschaftsgrundschule zum ersten Mal die Möglichkeit, gemeinsam Zukunftspläne für ihr Höhendorf zu schmieden und dessen Integriertes Handlungskonzept (InHK) positiv zu beeinflussen. Rund 100 Menschen kamen – Jugendliche aber fehlten. Die SPD wollte das nicht hinnehmen und startete eine Online-Befragung, die sich explizit an junge Menschen richtet. Jetzt gibt’s die ersten Ergebnisse.

Die Umfrage, die 17 Fragen zählt, teilte die Partei in den sozialen Netzwerken. In gut zwei Monaten füllten sie 56 Witzheldener aus – von diesen Stimmen, so sagt die örtliche SPD-Vorsitzende Yvonne Göckemeyer, entfielen rund drei Viertel auf Unter-25-Jährige. Ein Erfolg, schließlich betont sie: „Für das Handlungskonzept sind die Meinungen der jungen Leute fast am wichtigsten.“