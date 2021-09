Bau- und Liegenschaftsausschuss : Umbau des Rheinstadions wird teurer

Monheim Bis zum Jahresende sollen Tribüne und Funktionsgebäude fertig sein. So lange müssen sich die Spieler noch in den Containern umziehen. Bereits seit Frühjahr ist der neue Rasenplatz bespielbar. Die neue Flutlichtanlage nutzt der 1. FC Monheim schon im Training.

Die Tribüne und das neue Funktionsgebäude im Rheinstadion „werden zum Jahresende fertig“. Das signalisierte Gebäudemanager Stefan Greß den Politikern am Donnerstag im Bauausschuss. „Der Rohbau steht. Der Ausbau ist in vollem Gange.“ Weil das Projekt deutlich teurer wird, als zunächst vorgesehen, musste der Ausschuss über die Bereitstellung außerplanmäßiger Gelder beraten und abstimmen. Das positive Votum war einstimmig. Für die Maßnahme stand aktuell ein Budget in Höhe von insgesamt 3,35 Millionen Euro bereit. Bis zur Fertigstellung werden jedoch insgesamt 3,65 Millionen prognostiziert.