Helikopterarbeiten über Langenfeld und Monheim : A 542 für Arbeit an Leitungen gesperrt

(og) Die Firma Amprion montiert Flugwarnkugeln an der 380-Kilovolt Höchstspannungsfreileitung über der A542. Die Autobahn wird dafür am Sonntag, 12. September, zwischen dem Autobahnkreuz Monheim und der Anschlussstelle Reusrath in beiden Fahrtrichtungen zwischen 7 und 10 Uhr gesperrt, teilt das Unternehmen mit. Die Leitung verläuft an Monheim und Langenfeld vorbei bis in die Umspannanlage Opladen. Bei der Sanierung werden in Teilbereichen Flugwarnkugeln mit Hilfe eines Helikopters auf dem Erdseil montiert. Das Erdseil verläuft auf der Mastspitze und dient dem Blitzschutz. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Autobahn umgehend wieder freigegeben. Über eine Strecke von rund 60 Kilometern macht Amprion die Stromverbindung bis Oktober fit für die Zukunft. Die Hotline 0800 58952474 ist für Fragen geschaltet.