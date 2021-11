Bahnstadt West in Opladen : Fahrradparkhaus wird 780.000 Euro teurer

Bahnstadt West in Opladen

Das Fahrradparkhaus im Auge der Rampe an der Bahnhofsbrücke ist in ersten Ansätzen zu erkennen. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen-Opladen Schwierige Auftragsvergabe, unsichere Preise bei Rohstoffen – die Stadt rechnet mit einer Kostenerhöhung für die Anlage am Opladener Bahnhof.

Noch ist es nur eine Andeutung, das Fahrradparkhaus im Auge der Rampe der Opladener Bahnhofsbrücke. Rohre sind zu sehen, eine Einschalung, Baugerät im grauen November-Niesel. Etliche Kilometer weiter stiefelten Dienstagnachmittag die Mitglieder der Bezirksvertretung II durch die Trübnis zur seit Corona von Opladen ins Wiesdorfer Rathaus verlegten Sitzung. Ein Thema auf der Tagesordnung: jenes Rampenaugen-Parkhaus. Denn das, so steht es im städtischen Beratungspapier, wird wohl teurer. 780.000 Euro mehr soll das Gebäude voraussichtlich kosten, in dem nicht nur Platz für die Radgarage sein wird, sondern auch ein Fahreraufenthaltsraum für die Wupsi, ein Traforaum und öffentliche Toiletten.

Als die Bahnstadt-Gesellschaft das Projekt vor einigen Jahren vorstellte, sprach eine Bürgerin blumig von einem Fahrrad-Knast. Fakt ist: Es wird auf zwei Etagen eine „elektronische Fahrradsammelanlage mit 308 Fahrradstellplätzen und fünf Stellplätzen für Lastenfahrräder vorgesehen, die nur über elektronisch gesteuerte Türen betreten werden kann“. Wer den Drahtesel parken will, muss sich übers Internet anmelden. Wie teuer die Nutzungsgebühr sein wird, ist noch offen. Auf dem Dach dürfen 114 Fahrradstellplätze und ein Stellplatz für ein Lastenfahrrad als offene „Bike + Ride-Anlage“ kostenfrei genutzt werden.

Radparkhaus und WC sind laut Stadt förderfähig, der Fahreraufenthaltsraum nicht. Für das Parkhaus ging die Stadt ursprünglich von Kosten in Höhe von 2,5 Mio. Euro aus, fürs WC zusätzlich von 220.000 Euro. Macht 2,72 Mio. In der Planungsphase stellte sich heraus: Es werden wohl drei Mio, 280.000 Euro mehr als geplant. Die erste Ausschreibung 2020 für die „Hauptmaßnahme zur Erstellung des Fahrradparkhauses und der Gebäudekörper samt Außenverkleidung“ ohne Innenausbau „lieferte kein wirtschaftliches Ergebnis“. Die Stadt veröffentlichte eine freihändige Vergabe. Auch hier lag das kostengünstigste Angebot 185.000 Euro über der Kostenprognose. „Da bei der aktuellen Konjunkturlage des Baugewerbes kein besseres Angebot mehr zu erwarten war, wurde seitens des Aufsichtsrates der Bahnstadt die Vergabe der Bauleistung in Höhe von 1.8 Mio. Euro“ beschlossen, heißt es im Papier.