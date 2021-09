Stadtlogo jetzt als Aufkleber : Monheims Gänseliesel wird noch präsenter

Monheim Neue Aufkleber des Monheimer Markenzeichens sind ab sofort kostenlos im Bürgerbüro erhältlich. Es gibt auch Tassen und Taschen mit der Gänseliesel.

Gans und Gänseliesel stehen seit Jahrhunderten für die Stadt Monheim. Jetzt sind im Rathaus Aufkleber mit genau diesem Gänseliesel-Label angekommen. Ab sofort werden sie im Bürgerbüro kostenlos herausgegeben, teilt Stadtsprecher Thomas Spekowius mit. Es gebe sie in vier Versionen, mit zwei Größen, jeweils in Kreis- und in Herzform und vor transparentem Hintergrund.