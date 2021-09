Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Mehr als 1500 Covid-Infizierte lassen Inzidenz weiter steigen

Kreis Mettmann Knall 100 Covid-Neuinfektionen meldet der Kreis für Freitag. Während acht Städte Zuwächse im einstelligen Bereich haben, gibt es in Ratingen und Velbert wieder mehr als zwei Dutzend neuer Fälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1512 Infizierte erfasst, 26 mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 149 (-4; 7 neu infiziert), in Haan 85 (+3; 6 neu), in Heiligenhaus 130 (+6; 9 neu), in Hilden 151 (-11; 3 neu), in Langenfeld 124 (+/-0; 6 neu), in Mettmann 49 (-1; 6 neu), in Monheim 148 (+/-0; 5 neu), in Ratingen 284 (+23; 27 neu), in Velbert 320 (+10; 25 neu) und in Wülfrath 72 (+/-0; 2 neu).