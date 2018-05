Monheim: Polizei entdeckt nach Einbruch Mann mit Beute

Monheim

Nach einem Einbruch in ein Yoga-Studio am Holzweg hat die Polizei am Donnerstagmorgen einen Tatverdächtigen festgenommen. Außerhalb der Öffnungszeiten war jemand zwischen Mittwoch, 12.30 Uhr, und Donnerstag, 8.50 Uhr, in das Studio im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses eingedrungen. Eine dort gestohlene Sporttasche hatte laut Polizei ein 35-jähriger Obdachloser bei sich, der bei der Durchsuchung des Gebäudes im Keller aufgespürt wurde. Bei weiteren Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass gegen den Festgenommenen bereits ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg vorlag.