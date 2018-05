Langenfeld

Malerei und Skulpturen des Kunstprofessors Horst Gläsker zeigt die Wasserburg Haus Graven ab Sonntag. Die Vernissage zur Ausstellung mit dem Titel "Myraden" beginnt um 11.30 Uhr. Horst Gläsker, dessen Werke auch im öffentlichen Raum zu bewundern sind ("Chaos und Ordnung" am Kulturzentrum und "Weltenspiegel" an der Kirche St. Martin) kommt zur Eröffnung. Die Ausstellung ist bis zum 9. September an den Wochenenden zu sehen.