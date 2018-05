Langenfeld/Monheim: Rheinbahn lässt E-Scooter meist stehen

Langenfeld/Monheim Die Fahrhilfen für Schwerbehinderte werden oft nicht mitgenommen, weil es an geeigneten Bussen fehlt.

Nur jeder zehnte Bus der Rheinbahn ist bisher dafür geeignet, ein Elektrofahrzeug für Schwerbehinderte mitzunehmen. Da diese Busse zudem fast täglich auf einer anderen Strecke eingesetzt werden, weiß keiner der betroffenen Fahrgäste, wann und an welcher Haltestelle er denn auch tatsächlich mitgenommen wird - selbst wenn er inzwischen einen Rechtsanspruch darauf hat.

"Das Ganze ist zurzeit leider noch ein Glücksspiel", räumte Rheinbahn-Sprecher Georg Schumacher jetzt auf Anfrage ein. Die Situation werde sich im Laufe des Jahres aber deutlich verbessern, denn das Unternehmen tausche in den kommenden Monaten routinemäßig den Großteil seiner Fahrzeugflotte aus - "und dabei achten wir natürlich darauf, dass alle Neuanschaffungen so ausgelegt sind, dass sie E-Scooter mitnehmen können", betonte Schumacher.

Ein Bundeserlass von 2017 regelt Bedingungen zur Mitnahme von E-Scootern in Linienbussen des ÖPNV . Die Mitnahmepflicht der Verkehrsunternehmen erstreckt sich auf vierrädrige E-Scooter bis zu einer Länge von 1,20 Metern und einem Gewicht mit aufsitzender Person bis zu 300 Kilogramm.

Gesetzliche Grundlage für E-Scooter in Bussen

Erkennen lässt sich das künftig an einem blauen Piktogramm, das alle in Frage kommenden Busse für die E-Scooter-Fahrer gut sichtbar auf ihre Karosserie geklebt bekommen.

Welche Linienbusse kommen hierfür in Frage? Die Linienbusse müssen einen ausreichenden Rollstuhlplatz mit einem mindestens 28 Zentimeter überstehenden Haltebügel zum Gang hin aufweisen, um die sichere Aufstellung des E-Scooters auf dem Rollstuhlplatz zu gewährleisten.

Technisch wäre es jetzt schon möglich, Elektroscooter-Nutzern genau mitzuteilen, welcher Bus für sie geeignet ist und wo er gerade eingesetzt wird. "Über unsere Handy-App oder digitale Anzeigen an Haltestellen wäre das sicher machbar", sagt Rheinbahn-Sprecher Schumacher. Doch weil sich Einsatzpläne ja täglich änderten, sei der Aufwand für das Nachhalten der einzelnen Strecken viel zu hoch.

Immerhin: Bislang beschränkt sich die Nachfrage laut Rheinbahn auf Einzelfälle vor allem im ländlichen Raum. Doch die sind meist ärgerlich: So hatte unsere Zeitung 2015 über einen 65-jährigen Haaner berichtet, der in seinem E-Scooter mit dem Bus immer nach Hilden gefahren war - bis die Verkehrsbetriebe im Land die Mitnahme wegen angeblicher Sicherheitsbedenken plötzlich generell verweigerten. Auch er darf sich jetzt im Recht fühlen - und wird doch vorerst meist an der Haltestelle stehen bleiben.