Langenfeld: Uhu Uwe ist ein symphatischer Vogel

Der Vogel mit den orange-leuchtenden Augen ist nicht der einzige Bewohner der Volieren am Zeittunnel. Sie und ihr Kollege Rainer Erdinger betreiben dort seit 2010 eine Wald-Forscher-Station und bieten das ganze Jahr über Greifvogel- und Eulenwanderungen an. In der Station gibt es noch Schleiereule Hanni, Wüstenbussard Merlin und die Afrikanischen Weißgesichtseulen Elvis und Miss Cilly. Familienwanderungen werden regelmäßig angeboten, auch private Führungen können gebucht werden. Teilnehmer können die Vögel auf dem Handschuh tragen, sie streicheln und viel Wissenswertes über die gefiederten Waldbewohner erfahren. Wittekind und Erdinger veranstalten auch ein waldpädagogisches Angebot für Familien, bei dem Feuerkunde gelehrt, Hütten gebaut und Kräuter gesammelt und bestimmt werden.