Monheim Stadtteilmanager Georg Scheyer hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

(og) Auf den Familien-Picknicktag im Berliner Viertel könne sich Daheimgebliebene wieder freuen. Er beginnt am Donnerstag, 23. August, von 14 bis 18 Uhr auf der Brandenburger Allee sowie im Nord-Süd-Grünzug zur Lichtenberger Straße hin. Mehr als 250 Besucher erwarten die Veranstalter.

Das komplette Picknick- und Spielgelände liegt in einer Fußgängerzone. Es werden vielfältige kostenlose Spielattraktionen, zum Beispiel Streichelzoo, Kindereisenbahn, Ponyreiten, Umweltspielparcours, Hüpfburg, Musik, Hot-Dog-Stand, Cocktailgetränke, kleine Imbissmöglichkeiten und attraktive Spielplätze geboten. Kinder, die am Reiten interessiert sind, wird empfohlen, einen Fahrradhelm mitzubringen. Noch besser wäre natürlich eine Reitkappe.

„Umgesetzt wird das Familienpicknick in Kooperation mit dem Stadtteil-und Klimamanagement, MoKi, dem Haus der Jugend, dem LEG-Kundencenter sowie mehreren engagierten ehrenamtlichen Helfern“, erläutert Stadtteilmanager Georg Scheyer. „Unser Anliegen ist das gemeinsame Miteinander von Monheimer Familien, und dass wir den Spielbereich auf der Brandenburger Allee und dem Grüngürtelzug einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen. Monheimer Familien sind eingeladen, sich selbst einen Eindruck zu verschaffen und sich entspannt an Spiel und Spaß zu erfreuen“, so Scheyer. Außerdem könne man erste Eindrücke der LEG-Fassadenumgestaltungen der umliegenden Wohnhäuser gewinnen.