wohnen wird teuer

Monheim 533 Wohnungen im Berliner Viertel sollen saniert werden. Mieterbund befürchtet Verdrängungspolitik.

Das Wohnungsunternehmen LEG will in diesem Jahr im Schnitt rund 30 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche ausgeben. Das teilt das Unternehmen mit. In Monheim investiert die LEG-Immobilien-Gruppe dieses Jahr rund 15 Millionen Euro in insgesamt 533 Wohnungen im Berliner Viertel. Davon entfallen allein 4,4 Millionen Euro auf reine Instandsetzungsmaßnahmen wie beispielsweise die Sanierung von Balkonen – Kosten, die komplett von der LEG selbst getragen werden, heißt es in einer Mitteilung. Die 1967 erbauten Gebäude an der Tegeler Straße 1 bis 19, 12, 14, 16 und 22, an der Brandenburger Allee 2 und 4, an der Tempelhofer Straße 1 bis 7 und 9, am Steglitzer Platz 1 bis 14 sowie 16, 18, 20 und 22, an der Grünauer Straße 15 sowie an der Lichtenberger Straße 19 modernisiert das Unternehmen unter energetischen Gesichtspunkten. Die Arbeiten umfassen konkret: