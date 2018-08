Langefeld Diebstahl Auflieger Koegel S24-1

Langenfeld Die Polizei hat das Fahrzeug der Marke Koegel zur Fahndung ausgeschrieben.

(elm) Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch einen Lkw-Auflieger der Marke Koegel S24-1 gestohlen. Der dunkelgraue Auflieger stand am rechten Fahrbahnrand der Elisabeth-Selbert-Straße auf einem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 4a. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 5 Uhr. Wie und wann die Diebe den mit Aluminium beladenen Auflieger entwenden konnten, konnte die Polizei bisher nicht klären.