Gute Stimmung bei Langenfeld live mit Ex'n Rock

Langenfeld : „Ex’n Rock“: Vergiss die Arbeit mit Musik

Mit Schellen und Gesang: Ex’n Rock sorgte auf dem Marktplatz für Stimmung. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Siegburger Band entführte gestern Abend bei Langenfeld live in die „guten alten Zeiten“.

Ex’n Rock: Das sind Frontmann Mick Men’s (Vocals und Guitar), Zelonko (Guitar, Vocals), HeDu (Guitar Harp, Vocals), John Samtron (Drums, Synthie, Vocals) und Clasch (Bass). Die fünf Musiker aus Siegburg und Umgebung, die für handgemachte, abwechslungsreiche Cover-Rockmusik stehen, haben gestern den Marktplatz gerockt.

Mit einem eigenen Intro haben sie das Publikum auf ihr Programm eingestimmt, bevor sie mit „Bohemian like you“ von „The Dandy Warhols“ loslegten, gefolgt von „Give me all your loving“ von ZZ Top. Mit „Cocaine“ von J-J. Cale fühlten sich die Besucher endgültig in alte Zeiten versetzt. „Klar“, sagt Frontmann Mike, „wir sprechen ein mittelaltes Publikum an“. Er liebt den Kontakt mit den Zuhörern, horcht feinfühlig auf die Stimmung und lässt das ein oder andere Solo auch einmal länger dauern, wenn er spürt, dass es ankommt.

Seit 2014 ist die Gruppe zusammen. Bei Langenfeld live war sie gestern erstmals zu hören und hat für gute Stimmung auf dem Marktplatz gesorgt. Mick schätzt das Konzept der „Live in ... -Konzerte“ und freut sich schon jetzt auf Wetzlar (30. August). „Es macht riesigen Spaß, in den Städten zu spielen.“ Und das soll es auch. Der Frontmann mit dem Schmelz in der Stimme setzt dabei auch auf sein „Back-Office“ – auf die Musiker, die ihn rhythmisch und melodisch unterstützen.

Das Repertoire der Band reicht von den Stones über REM bis hin zu Eric Clapton, ZZ Top und vielen anderen Gruppen. Covern bedeutet für „Ex’n Roll“, Klassiker der Rock-Geschichte aus vielen Jahrzehnten wiederaufleben zu lassen und den Leuten bei Live-Gigs mit einem Tribut an die „guten alten Zeiten“ viel Spaß und garantierte Unterhaltung zu bieten.



Jede Woche in den Sommerferien bietet sich mittwochs in Langenfeld die Gelegenheit, in einer Sommernacht entspannte Stunden zu verbringen und gemeinsam den Feierabend zu genießen. „Das drückt auch unser Name aus“, sagt Mick. „Ex“ steht dabei für: „Vergiss die Arbeit. Roll für setz’ auf Rock“.

Das Sommer-Spektakel auf dem Marktplatz ist für die Besucher gratis, das Mitbringen eigener Getränken ist untersagt. Flyer auf Tischen und Bänken weisen darauf noch einmal ausdrücklich hin. Für Essen und Trinken ist dennoch gesorgt. Neben den Grill- und Geränkeständen bietet auch der noch nicht eröffnete Inder Getränke sowie Lamm-, Hühnchen- und vegetarische Gerichte an.

Die Konzerte finden bei jedem Wetter statt, kündigt die Siegener Agentur Joko an, die gemeinsam mit dem Langenfelder Marketingverbund Kommit die Open-Air-Reihe veranstaltet. Die Rheinische Post ist von Beginn an Medienpartner.