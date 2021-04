Tierisch dreister Diebstahl in Moers : Diebe stehlen 32 Hühner und 23 Küken aus Kleingarten

Tierisch dreister Diebstahl in Moers

Moers Die Polizei im Kreis Wesel hat es am Montag mit einem dreisten Fall von Tierdiebstahl zu tun bekommen. Unbekannte Täter haben eine Hühnerschar samt Küken aus einem Kleingarten gestohlen. Die Behörde hofft nun auf Hinweise.

Ein tierischer Diebstahlfall beschäftigt seit Montag die Polizei in Moers. 32 Hühner und 23 Küken sind von einem Grundstück an der Römerstraße in Moers verschwunden. Unbekannte hatten die Tiere eingefangen und aus dem Kleingarten entwendet.