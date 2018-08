Monheim Mack-Pyramide

Monheim Die von dem Zero-Künstler Heinz Mack mitgestaltete Pyramide soll verkauft werden. Die Stadt will das Kunstwerk auf jeden Fall erhalten.

Nicht viele Städte in Europa können eine Pyramide vorweisen: In Paris gibt es die Glaspyramide als Eingang zum Louvre, in Karlsruhe eine steinerne Pyramide über dem Grabmal des Stadtgründers Markgraf Karl Wilhelm. Die Pyramide am Stadteingang von Monheim greift nicht nur die Form der ägyptischen Königsgrabstätten auf, sie ist auch ein Kunstwerk. Der Zero-Künstler Heinz Mack hat sie in den Jahren 1987 bis 1990 gemeinsam mit dem Architekten Horst Schmitges entworfen. Und im Gegensatz zu der sprichwörtlich ägyptischen Finsternis, die den Pyramiden von Gizeh innewohnt, ist das Mack-Kunstwerk ein Fest aus Licht und Farben.