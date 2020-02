Monheim : Triennale-Künstlerin gibt Konzert in Monheim

Monheim Das Musikfestival Monheim Triennale kündigt sich an: Die irische Performerin Jennifer Walshe gastiert am Rhein und gibt heute ein Konzert.

Monheim (og) Die Triennale-Künstlerin Jennifer Walshe gastiert in Monheim. Sie will sich die Spielstätten für das Festival schon einmal anschauen. Außerdem gibt sie ein gemeinsames Konzert mit Achim Tang, der für die Festivalgesellschaft Monheim Triennale vor Ort ist. Ergänzt wird das Duo sponran von Angelika Sherridan, die Querflöte spielt, seit 25 Jahren an der Musikschule Monheim unterrichtet und bereits mit der aus Irland stammenen Performance-Künstlerin Walshe aufgetreten ist. Zuhörer dürfen gespannt sein. Heute um 19 Uhr geht es am Ernst-Reuter-Platz in Monheim los. Und zwar im „Zum goldenen Hans“, dem Ausweichquartier des Sojus, das aktuell umgebaut wird. Was die Zuhörer erwartet? Auf jeden Fall ungewohnte Klänge von Kontrabass, Querflöte und Stimme.