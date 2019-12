Musikfestival : Monheim Triennale lädt zur Vorpremiere

Monheim Das Festival „Monheim Triennale“ im Juli bietet Musik aus aller Welt, die sich in keine Schublade pressen lässt; fünf Tage Klangerlebnis.

„Wir wollen die Aktuelle Musik zeigen, so, wie sie wirklich ist: schubladenfrei und spartenübergreifend. Von der Neuen komponierten Musik über die verschiedensten Spielarten der Improvisierten Musik bis hin zu den ambitionierten Beiträgen der Pop-Avantgarde“, so kündigt Festivalleiter Rainer Michalke das Konzept an.