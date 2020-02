Monheim Hochwasser : Hochwasser versperrt Weg nach Urdenbach

Anleger und Rampe an der Klappertorstraße in Baumberg sind überflutet. Der Weg Richtung Campingplatz steht unter Wasser. Foto: Patrick Schüller

Monheim Laut Wasserstandsbericht gibt es fürs Wochenende eine leichte Entwarnung. Dann soll der Pegelstand wieder steigen.

(og) Der Rhein hat sich breit gemacht. Der Kölner Pegel liegt am Donnerstagnachmittag bei 7,92 Metern und könnte in der Nacht zu Freitag die acht Meter-Grenze überschreiten. Am Baumberger Rheinufer lockt der breite Strom Schaulustige an. Weit kommen sie allerdings nicht. Die Rampe für Radler und Fußgänger ist überflutet. Der Leinpfad, der von der Klappertorstraße zum Campingplatz Baumberg führt, ist gesperrt. Gleiches gilt für die Flutmulde im Monheimer Rheinbogen, die erst kürzlich noch einmal vertieft worden ist. Grund für den hohen Wasserstand sind die anhaltenden Regenfälle der vergangenen Tage. Rainer Fester, im Monheimer Rathaus für Hochwasserschutz zuständig, geht davon aus, dass die Acht-Meter-Marke überschritten wird.