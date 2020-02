Einkaufen : Rindfleisch in Barolo vom Italiener

Vincenzo Tolomeo hat eine Leidenschaft für Delikatessen aus der Toskana – und teilt sie gern mit seinen Kunden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Vincenzo Tolomeo und seine Frau Olga stehen seit zwei Jahren mit toskanischer Feinkost auf dem Langenfelder Marktplatz.

Es gehört schon eine Menge Mut dazu, seinen festen Job als Handelskaufmann zu kündigen, obwohl noch eine Familie zu versorgen ist, und im Alter von 33 Jahren komplett neu zu beginnen. Und das nur, weil man eine innige Liebe zu feinen Lebensmitteln hegt, selbst gerne isst und Feinkostmessen besucht und privat jede Menge Kontakte zu Delikatessen-Händlern pflegt. „Das war genau der richtige Zeitpunkt, um sich zu verändern“, sagt Vincenzo Tolomeo heute. „Ich habe meine Chance genutzt.“

Den Bürostuhl hat er vor zwei Jahren mit einem rollenden Vehikel getauscht und steht nun als „Gusto Mania Italiana“ mit italienischer Feinkost jeden Freitag auf dem Langenfelder Wochenmarkt. Mit viel Herz, Vergnügen und Kenntnis preist er Salami, Schinken und Käse aus dem Land seiner Vorfahren an. „Es war im ersten Jahr schwer, sich durchzusetzen“, sagt er. „Aber es hat sich entwickelt und läuft heute exzellent. Wir haben ein super nettes Stammpublikum in Langenfeld.“

Info Vincenzo steht in der Nähe von Haus Arndt Wir stellen in lockerer Folge die Markstände auf dem Langenfelder Wochenmarkt vor. Heute: Italienische Feinkost by Vincenzo. „Gusto Mania Italiana“ steht jeden Freitag auf dem Marktplatz auf der Seite von Haus Arndt, und zwar von 9 bis 16 Uhr mit seinem Angebot. Mehr unter www.de-de.facebook.com/GustoManiaItaliana

Vincenzo macht sich jeden Tag mit seiner Frau Olga, einer Weißrussin, in aller Frühe von Hagen aus auf den Weg ins Rheinische. Eine Strecke sind 60 Kilometer. Sonst hat er seine Standorte noch in Unna und Schwerte auf den Märkten. „Bekannte haben uns gesagt, dass in Langenfeld ein Angebot wie unseres fehlt und sich dort genug Feinschmecker finden würden“, erzählt er.

Ein Blick auf die Auslagen lässt das Wasser im Mund zusammenlaufen: Mortadella mit Pistazie, magerer duftender Parmaschinken, Salsiccia mit Fenchel und Carpaccio Barolo, mageres Rindfleisch, das sich in der Tat voller Barolo saugen darf und am besten dünn geschnitten mit Olivenöl und Balsamico zu Weißbrot serviert wird. Dann noch so etwas Feines wie „Löffel-Gorgonzola“ und verschiedene Hartkäse-Sorten aus dem Süden. Vincenzo empfiehlt außerdem noch sein Carne Salada aus dem Norden Italiens, rohes mageres Rindfleisch mit Salz und weißem Pfeffer, das wie ein Carpaccio gegessen werden kann oder aber kurz in die Bratpfanne kommt.

Was dem Italiener aber am meisten am Herzen liegt, ist sein Angebot an „Streetfood“, das er liebevoll mit Ehefrau Olga zubereitet. „So ein Angebot hat mich schon immer gereizt“, sagt er. Ehe man sich fürs Wochenende mit Leckereien bei „Gusto Mania Italiana“ eindeckt, kann man vor Ort ein typisch italienisches Panini probieren: ein knusperiges Brötchen mit Wunschbelag. „Das Brot kommt aus einer italienischen Bäckerei in Leverkusen“, sagt Vincenzo, „und ist auch sehr beliebt bei unseren Kunden.“

Mit Rauke, Schinken, Olivenöl und Käse sind seine Paninis appetitliche Leckerbissen. Sie vermitteln ein bisschen Urlaubsgefühl auf dem Langenfelder Marktplatz und können außerdem eine köstliche Alternative zum Mittagessen sein.

Als waschechter Sizilianer, dessen Eltern in den sechziger Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, hat Vincenzo auch eine Spezialität seiner Heimat im Angebot: Arancinis - frittierte Reisbällchen mit unter-schiedlichen Füllungen. Eine kleine Auswahl an Antipasti wie in Öl eingelegten Vorspeisen ergänzt das Sortiment.