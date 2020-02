Wochenend-Tipp : Poetry Slam am Samstag erstmals in der Stadthalle

Poetry Slam am Samstag erstmals in der Stadthalle

Langenfeld Nach drei ausverkauften Abenden im Schaustall zieht der Dichterwettstreit um.

Der Poetry Slam in Langenfeld zieht in die Stadthalle um. Nach drei ausverkauften Abenden in den vergangenen Jahren im Schaustall findet der bevorstehende Dichter-Wettstreit am Samstag, 8. Februar, 20 Uhr, im „großen Haus“ der städtischen Schauplatz GmbH statt. Einlass ab 19.30 Uhr. Karten (Vorverkauf/Abendkasse) kosten 12 Euro (ermäßigt 9 Euro) bzw. 14 Euro (ermäßigt 11 Euro). Tickets gibt es online unter www.schauplatz.de. Als Matadoren angekündigt sind der dreifache Niedersachsen-Meister Florian Wintels (Bielefeld), der zweifache NRW-Vizemeister Björn Rosenbaum (Dortmund), ZDF-Poetry-Slam-Siegerin Anke Fuchs (Köln) und das Essener Slam-Urgestein Jay Nightwind (Bochum). Die Moderation übernimmt eine Bochumer Slam-Legende: NDR-Comedy-Contest-Teilnehmer Jan Schmidt. Poetry Slam ist ein angesagtes Bühnenformat im weiten Feld zwischen Lyrik, Comedy, Kabarett und Prosa. Dabei sind die Regeln denkbar einfach: Die Künstler tragen ihre selbstgeschriebenen Texte innerhalb eines festgelegten Zeitlimits vor, und der Vortrag wird von einer aus dem Publikum gewählten Jury auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Dabei gibt es keine inhaltlichen Vorgaben. Am Ende entscheidet das gesamte Publikum, wer gewinnt.