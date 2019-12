Monheim Triennale : Musiker komponiert für Triennale-Auftakt

Monheim (og) Die Monheim-Triennale wird am 1. Juli 2020 mit einer Auftragskomposition von Marcus Schmickler eröffnet. Der Komponist inszeniert unter dem Arbeitstitel „Entwurf einer Rheinlandschaft“ ein Open-Air-Konzert auf beiden Seiten des Rheins.

Damit lotet Schmickler das Verhältnis von nah und fern in Musik, Text und Performance aus. „Es geht mir dabei um das Verhältnis der Protagonisten zu Geld, Macht, Liebe, Mitmenschlichkeit und Ökologie, vergleichbar mit klassischen Stoffen wie ,Faust’ oder ,Der Ring des Nibelungen’“, erläutert der Komponist sein ambitionierte Projekt. „In meinem Entwurf einer Rheinlandschaft werden am Vorabend zur ersten Edition der Monheim Triennale thematische Aspekte des gesamten Festivals vorbereitet und als Fragen an das Festival und die Bürger der Stadt gestellt“, kündigt Schmickler an.