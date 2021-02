In Verbindung mit „Spielmann hol über!“ : Gromoka will Rosenmontagszug im September nachholen

Rosenmontagszug 2020: So erschienen die Altstadtfrauen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Wie jeck: Für den an Rosenmontag ausfallenden Karnevalszug will die Große Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka) am ersten Septemberwochenende Ersatz schaffen.

„Wir haben uns entschieden, unseren Umzug in diesem Jahr nicht ausfallen zu lassen und ihn erleben zu dürfen“, kündigt Gromoka-Sprecher Dominik Hansen an. „Wir sind voller Zuversicht und Hoffnung, dass im Sommer 2021 wieder derartige Veranstaltungen stattfinden können.“ Angepeilt sei Samstag, 4. September. „Der Grund dafür ist erstens, dass so noch viel Zeit zum Impfen vorübergehen kann und zweitens, dass am selbigen Wochenende auch unser traditioneller ,Spielman hol über!’ stattfindet. Zusammen mit dem nachgeholten Rosenmontagsumzug möchten wir dies gerne in ein Brauchtumswochenende verbinden.“

