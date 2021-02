Kostenpflichtiger Inhalt: Kellerbrand am Amselweg : Feuerwehr rettet Sittich und Meerschweinchen

Aus einem verrauchten Haus am Amselweg holte die Feuerwehr einen Wellensittich und Meerschweinchen. Foto: RP/Patrick Schüller

Langenfeld Die Feuerwehr hat am Freitagmittag einen Kellerbrand in Langenfeld gelöscht. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten. Vier Menschen kamen in ein Krankenhaus.