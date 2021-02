Wochenkolumne Zugabe - Unser Senf : Richrather pochen auf rechts vor links

Langenfeld In der begegnungslimitierten Corona-Pandemie wirkt dieses Kopfkino wie eine irreale Filmszene: Dabei ist es ziemlich genau ein Jahr her, dass aus dichtgedrängten Zuschauerreihen im Langenfelder Ratssaal lauter Applaus ertönte.

Nach Beifall ist Florczak ein Jahr später nicht zumute. Coronagemäß auf digitalem Weg wetterte der Pro-RiMi-Sprecher jetzt in einer Mail an die Stadtverantwortlichen, dass die zur Tempodrosselung auf dem Zehntenweg beschlossene Rechts-vor-links-Regelung an zwei einmündenden Querstraßen immer noch nicht umgesetzt ist; an der von-Ketteler-Straße und am St. Martinushof. „Besonders vor dem Kindergarten wird der Zehntenweg erkennbar zu schnell befahren“, merkt Florczak in seiner „Handeln Sie jetzt!“ überschriebenen Mail an.