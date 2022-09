Neue Mitte in Monheim : Ein Fest für den neuen Spielplatz

Monheim Schüler gestalten gemeinsam mit dem dänischen Künstler Jeppe Hein eine Wand am Kunsthaus. Ab Donnerstag wird in Monheims neuer Mitte gefeiert.

Mit dem Ensemble aus Spielplatz und Wasserpavillon schaffe Jeppe Hein einen Anziehungspunkt und Begegnungsraum für Menschen aller Generationen. Er experimentiere mit seinen interaktiven Kunstwerken mit räumlichen und gesellschaftlichen Grenzen. Seine Kunst fordere die Nähe und die Aktivität des Publikums heraus. Erst im Dialog mit dem Betrachter vervollständigten sich seine Installationen immer wieder aufs Neue, so die Ankündigung. Der „Playground Eierplatz“ begeistere dabei vor allem Kinder, die so automatisch und spielerisch mit Kunst in Berührung kämen. Der Spielplatz wird am Samstag, 1. Oktober, um 12 Uhr, gemeinsam mit Jeppe Hein eingeweiht. Die Stadt lädt von 12 bis 14 Uhr zu einem Fest mit einem bunten Programm für Kinder und Familien ein, unter anderem mit der Band Jonny Karacho.

Jeppe Hein suche in seinen Kunstwerken und gemeinschaftlichen Kunstaktionen gerne die Verbindung zu den Jüngsten. Die Einweihung werde daher von der Kunstaktion „Today I feel like“ begleitet. Gemeinsam mit der städtischen Kunstschule lade er die Schüler der dritten Klassen aller Monheimer Grundschulen ein, an einem gemeinschaftlichen Malprojekt teilzunehmen. Im Vorfeld brächten die über 2000 Kinder aller Monheimer Grundschulklassen spontan ihre Stimmung mit Farbe auf Papier, so die Stadt. So entstünden viele unterschiedlichste Gesichtsausdrücke. Die individuellen Zeichnungen fügten sich anschließend zu einer großen, gemeinschaftlichen Collage, die zur Einweihung des „Playground Eierplatz“ ausgestellt werde. Zusammen mit Jeppe Hein gestalteten drei Schulklassen am Ende eine Wand an der Kunstwerkstatt Turmstraße – am Freitag, 30. September, ab 13.30 Uhr entsteht dort gemeinsam mit dem Künstler ein Kunstwerk im öffentlichen Raum, gemalt von Monheimer Kindern.