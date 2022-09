Geschäfte ziehen um : Neue Mitte in Monheim wird am Donnerstag eröffnet

Neue Mitte in Monheim wird am Donnerstag eröffnet

Monheim Zur Eröffnung der Monheimer Mitte wird die Einfahrt in die Tiefgarage des Rathauscenters und auf das Parkdeck des Monheimer Tors geöffnet.

Die Eröffnung des neuen Rathauscenters stehe kurz bevor. Erste Händler verließen ihre Ladenlokale im Monheimer Tor, um ihre neuen Geschäfte im Rathauscenter am kommenden Donnerstag, 29. September, pünktlich eröffnen zu können, teilt die städtische Pressestelle mit. So haben bereits Apollo-Optik und die Monheimer Kulturwerke ihren Betrieb in den alten Räumen eingestellt. Maria‘s Blumenwelt, Ernsting‘s Family und die Parfümerie Becker werden in der kommenden Woche ebenfalls ihre Shops im Monheimer Tor schließen und ins Rathauscenter umziehen. Zur Eröffnung der Monheimer Mitte werde auch die gemeinsame Einfahrt in die Tiefgarage des Rathauscenters und auf das Parkdeck des Monheimer Tors geöffnet. Voraussichtlich ab dem 29. September könnten Besucher dann vom Berliner Ring aus die Einfahrt erreichen. Kurz darauf beginne der Abriss der alten Rampenauffahrt zum Parkdeck des Monheimer Tors. Das Parkdeck bleibt bis April 2023 geöffnet.