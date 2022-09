Jetzt informieren : Monheim plant mehr Fahrten in die Partnerstädte

Monheim plant mehr Fahrten in die Partnerstädte

Monheim Erstmals war jetzt eine Erwachsenengruppe im Rahmen des Austauschs am Bosporus. Im Juni ist eine weitere Reise in die Türkei geplant.

Viele Jugend- und Kulturaustausche mit der Partnerstadt Ataşehir haben bereits stattgefunden. Nun ist unter städtischer Regie erstmals auch eine große Erwachsenengruppe nach Istanbul gereist. „Im Angebot stand ein Mix von Freizeit- und Kulturprogramm“, berichtet Dr. Hagen Bastian, ehemaliger Schulleiter des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG), der die Idee für die Reise in die Partnerstadt gemeinsam mit Engin Altinova aus der Abteilung Interkulturalität und Städtepartnerschaften im Rathaus hatte.

Eine Bosporusfahrt zwischen Asien und Europa , die Besichtigungen der Hagia Sophia, der Blauen Moschee und des Dolmabahçe-Palast gehörten ebenso zum Programm wie ein Empfang im Rathaus von Ataşehir sowie ein Gespräch im Deutschen Generalkonsulat am Taksim-Platz.

„So viele Facetten, so viele beeindruckende Erlebnisse“, schwärmt Teilnehmerin Katja Nolden, während Annie Römer vom modernen Istanbul begeistert ist.

Hagen Bastian organisiert und leitete bereits am OHG seit vielen Jahren Erwachsenenfahrten in die Monheimer Partnerstädte. Allein vier Fahrten nach Tirat Carmel haben seit 2016 stattgefunden, so dass bereits mehr als 120 Monheimer die Reise nach Israel mitgemacht haben. Ohne die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021 wären es noch mehr gewesen.