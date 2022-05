Drei Wochen dauern die Umbauarbeiten am Berliner Platz : Stadt baut Bushaltestelle aus und sperrt Straße

Langenfeld Der mobilitätsgerechte Ausbau der Bushaltestelle am Berliner Platz führt zu Änderungen bei der Buslinie 785. Zwei Haltestellen fallen während der Baumaßnahmen weg. Der Linksabbieger der Düsseldorfer Straße in Richtung Leverkusen wird gesperrt.

Die Haltestelle am Berliner Platz wird barrierefrei umgebaut und erhält eine neues Wartehäuschen. Die Arbeiten in Fahrtrichtung Leverkusen beginnen am Dienstag, 24. Mai, um 6.30 Uhr. Sie dauern etwa frei Wochen. In dieser Zeit wird der Linksabbieger von der Düsseldorfer Straße (aus Richtung Monheim) in die Hauptstraße (Stadtmitte) gesperrt, teilt die Stadt Langenfeld mit. Eine Umleitung erfolgt über die Wilhelmstraße. Für die Haltestelle „Berliner Platz“ auf der Düsseldorfer Straße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Haltestellen „Berliner Platz“ und „Freiherr-vom-Stein-Straße“ auf der Hauptstraße in Richtung Stadtmitte werden nicht mehr von der Linie 785 angefahren. Ersatzweise wird in Richtung Stadtmitte die Haltestelle „Karlstraße“ auf der Wilhelmstraße von der Linie 785 angefahren.