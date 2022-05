Schulschwänzer-Projekt Langenfeld : 40 Schüler schwänzen regelmäßig

Langenfeld Auf dem Weg zurück in die Schule betreut Jerome Schneider von der Verwaltung jeden Monat rund 40 Jugendliche. In der Regel schwänzen Jungen den Unterricht.

Rund 40 Schülerinnen und Schüler finden jeden Monat den Weg in ihre Schulen nicht mehr: Nicht, weil sie die geografische Orientierung verloren haben, sondern aus anderen Gründen. Die herauszufinden ist Aufgabe von Jerome Schneider. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses haben deswegen einstimmig empfohlen, die bislang befristete Stelle des Sozialpädagogen zum Ende des Jahres zu entfristen.

Derzeit bleiben 36 männliche und 7 weibliche junge Menschen dem Unterricht fern, erklärt Thomas Bremer, Leiter des Referates Allgemeiner sozialer Dienst, während der zurückliegenden Sitzung des Gremiums. Die Fallzahlen variieren, weil immer Fälle geklärt werden und andere neu dazukämen. In etlichen Fällen dauere es über ein Jahr, bis eingeübtes „Fehlverhalten“ revidiert werden kann. „Einige Schüler haben über Jahre ein sehr cleveres System entwickelt, um das Fehlen zu kaschieren“, sagt Bremer.

Oftmals seien es aber kleine Schritte, in die die Eltern mit eingebunden werden, um das Fehlen einzustellen. Lassen die elterlichen Bemühungen aber wieder nach, fallen die betroffenen Schüler schnell wieder in die „gewohnten“ Verhaltensmuster zurück. In diesen Fällen starteten die Beratungsfälle von vorn. Deswegen sei es wichtig, besonders die Elternarbeit und das -coaching, wo immer es zielführend sei, zu fördern, um die Situation über eine Erziehungskontinuität zu verbessern. Über diesen Weg finde dann eine Veränderung statt, die für den „regelmäßigen Schulbesuch unerlässlich ist.“