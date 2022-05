Engpass bei der Annahme : Wertstoffhof nimmt am Samstag keine Kleingeräte an

Wertstoffhof nimmt am Samstag keine Kleingeräte an

Am Samstag können keine Elektrokleingeräte auf dem Monheimer Wertstoffhof entgegengenommen werden. Foto: Stadt Monheim/Thomas spekowius

Monheim Am Samstag nimmt der Monheimer Wertstoffhof keine Elektrokleingeräte an, weil ein Engpass besteht. Der ist Anfang kommender Woche aufgelöst.

Auf dem Wertstoffhof in Monheim gibt es derzeit einen Engpass. Deshalb können am Samstag, 21. Mai, am Knipprather Busch keine Elektrokleingeräte wie Toaster, Telefone oder Leuchten angenommen werden. Das ist erst ab dem 24. Mai wieder möglich, teilt die städtische Pressestelle mit.