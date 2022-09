Langenfelder wählen Top-Hits in der Innenstadt : WDR 4 sucht die Top 444 auch in Langenfeld

Langenfeld WDR 4 ermittelt gerade die Songs für ihren Musikmarathon vom 20. bis 23 Oktober. Am Dienstag steht ein Team des Senders in der Innenstadt und lädt die Hörer zur Abstimmung ein.

Der Wind pfeift dem WDR 4-Team, immer wieder gemischt mit Regen, in der Langenfelder Innenstadt um die Ohren. Doch das Team lässt sich an ihrem Stand die gute Laune am Dienstagmorgen nicht nehmen. Zwischen 9.30 bis 12.30 Uhr beteiligen sich die Langenfelder an der Top 444-Aktion des Senders. Sie schreiben ihre Lieblingshits der 60er-, 70er- und 80er-Jahre auf und hoffen, dass sie dann auch gesendet werden. Von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. Oktober, spielt WDR 4 einen Hit nach dem anderen.

„Die Hörer entscheiden jetzt zum vierten Mal, welche Musik an den vier Tagen gespielt wird“, erzählt Redakteur Oliver Jochmann. „Das ist eine echte Beteiligung. Es können also auch Titel auftauchen, die wir normalerweise nicht im Programm haben.“ Für Jochmann ist es am Dienstag ein Heimspiel, er wohnt in Langenfeld. Vier Wochen lang sind die Teams des WDR, manchmal unterstützt von den Moderatoren, von Montag bis Freitag unterwegs in Nordrhein-Westfalen, um die Stimmen für die TOP 444 einzusammeln. „Wir haben uns bewusst für Besuche in den Mittelstädten entschieden, weil die nicht so oft in den Nachrichten vorkommen.“ Die Hörer freuten sich immer, wenn sie das Team sehen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich über 100.000 WDR 4-Fans an der Aktion. „Das ist ein Riesenerfolg“, erklärt der Redakteur. „Die meisten Menschen sind gut drauf, wenn sie an den Stand kommen“, bestätigt Juliane Heymann. „Okay, das Wetter spielt uns heute nicht in die Karten“, sagt die 18-Jährige, „aber es ist nach noch früh“, fährt sie fort. Derweil stehen drei Langenfelder vor ihrer Mitstreiterin Marie Hausmann, die gerade die Wunschkarten an das Trio verteilt. „Wer heute nicht vor Ort ist, kann aber auch über unsere WhatsApp oder die Website seine Stimme abgeben“, macht sie noch ein wenig Werbung. „Natürlich bieten wir während der vier Tage noch etwas mehr“, verrät Jochmann: „Das Studio ist umgestaltet im Stil der 70er- und 80er-Jahre. Per Livestream können die Hörer die Moderatoren dann auch sehen.“