Langenfeld saniert Straßen : Betriebshof saniert in Reusrath mehrere Straßen

Langenfeld Mit Behinderungen müssen Reusrather vom 5. bis zum 20. Oktober rechnen. Dann führt der städtische Betriebshof die Sanierung der Straße durch, teilt die Stadtverwaltung mit.

() Betroffen seien die Straßen Schmetterlings-, Käfer- Libellen- und Grillenpfad, die Wiesen- und Gartenstraße sowie der Bienen- und Falterweg. Mit dem „DSK“-Verfahren (Dünne Asphaltdeckschicht in Katbauweise) kommt dann eine neue Schicht auf die Straße. Begonnen wird mit der Ausbesserung von kaputten Stellen, dem Vergießen von Rissen und der Beseitigung von Unebenheiten in der Fahrbahn. Anschließend wird zeitversetzt in den jeweiligen Straßen der Einbau der dünnen Asphaltschichten erfolgen. Diese Arbeiten dauern in der jeweiligen Straße maximal einen Tag. Der Einbau der Dünnschichtdecke kann kurzzeitige Vollsperrung mit sich bringen. Während der Arbeiten in den einzelnen Straßen ist Parken am Fahrbahnrand oder auf Parkflächen neben der Straße nicht möglich. „Die Zufahrt zu den Grundstücken ist generell gewährleistet, kann aber im Zuge des Einbaus der Dünnschicht vorübergehend für einige Stunden eingeschränkt sein“, sagt Denis Kynast vom städtischen Betriebshof. Die Kosten werden dabei nicht auf die Anlieger umgelegt.