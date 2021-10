Langenfelder Martinszug : Stadtelternbeirat fordert Alternative

Langenfeld Auch wenn die Petition 3100 Unterschriften gebracht hat, gibt es keinen Martinszug. Der Stadtelternrat fordert nun, strenge Coronaregeln zu locken, damit Kinder und ihre Familien mehr gemeinsam erleben können

(og) Nach dem Ausfall der Martinszüge hatte der Jugendamtselternbeirat (JAEB) der Stadt Langenfeld eine Petition gestartet. Das Ziel: Doch noch einen Martinszug zu stemmen. Doch das hat, trotz mehr als 3100 Unterschriften nicht geklappt. Auch aus den eigenen Reihen hat sich keiner gemeldet, kurzfristig einen Zug zu organisieren. „Uns ist bewusst, dass keine Schule oder Einrichtung in der Lage ist, innerhalb der nächsten zwei Wochen einen St. Martinszug auf die Beine zu stellen“, sagt Patrick Reiners, frisch bestätigter Vorsitzender des Beirats. Dennoch: „Das Ziel unserer Petition ist es, aufzuzeigen, dass unsere Kinder weiterhin in einer Corona-Blase leben, während die Erwachsenen Schritt für Schritt wieder in ein normales Leben zurückkehren“, sagt er. Mehr als 3100 Unterschriften habe der Beirat gesammelt, unterschrieben von Langenfelder Eltern, die für die Kinder in der Stadt ihre Stimme erheben.

„Wir fordern, dass unsere Kinder endlich mit den Erwachsenen gleichgestellt werden. Wir fordern, dass Brauchtumsveranstaltungen für Kinder wieder stattfinden“, fasst Reiners zusammen. Die bevorstehende Weihnachtszeit gebe Gelegenheit, die vertane Möglichkeit wieder gut zu machen. „Kinder wünschen sich, dass der Nikolaus in die Kita kommt, dass sie in der Adventszeit zusammen Plätzchen backen und sie möchten gemeinsam Weihnachten feiern“, so der JAEB-Vorsitzende. „Auch bis Karneval ist es nicht mehr lange hin.“ Dagegen argumentiert werde an vielen Stellen mit dem Betretungsverbot. „Wir fordern die Träger der Langenfelder Kindertagesstätten auf, das Betretungsverbot mit sofortiger Wirkung aufzuheben und dies klar an die Einrichtungen zu kommunizieren“, fordert der JAEB deshalb.