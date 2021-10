Kunst und Kultur : US-Künstler Dan Pyle zeigt Werke in Langenfeld

Dan Pyle stammt aus Montana und lebt heute in Los Angeles. Foto: Galerie Ernst Ulrich Kühn Foto: Galerie Ernst Ulrich Kühn

Langenfeld Der amerikanische Künstler Dan Pyle eröffnet am Freitag, 19. November, 15 Uhr, die Ausstellung seiner Kunstwerke in der Galerie Ernst Ulrich Kühn in der Schoppengasse am Marktplatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Laura Wagener

Die Arbeiten von Pyle, der in Los Angeles lebt, zeichnen sich durch eine fotografische Präzision aus. „Ich hatte früher oft das Problem, dass die meisten Personen meine Kunst im Vorbeigehen für Fotografie hielten“, erzählt Pyle. „Ich fing dann irgendwann an, ein Schild anzufertigen wo ich in großen Buchstaben schrieb: ‚Dies sind keine Fotos‘.“ Im Vordergrund seiner Kunstwerke steht der menschliche Körper, den er mit seinen Muskeln, Formen und Bewegungen darstellt. Mithilfe von Schatten und Kontrasten lässt er seine Figuren lebendig wirken. Gezeichnet hat Dan Pyle schon immer leidenschaftlich gerne. Während seines Abschlussjahres an der Highschool kaufte ein Kunsthändler sieben seiner Gemälde, die er im Kino ausgehangen hatte. „Ich erhielt einen Scheck über einhundert Dollar, die damals für einen Schüler sehr viel Geld waren“, erzählt Pyle. Die Kopie des Schecks besitze er noch heute. Seine Werke sind heute preisgekrönt und werden regelmäßig in Kunstmagazinen und Büchern gewürdigt.

(lauw)