Schule in Langenfeld : Maskenpflicht im Klassenraum fällt weg

Schulleiter Stephan Wippermann-Janda hat die Gebots-Schilder, eine Maske zu tragen, in den Klassen schon abgehängt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Am Dienstag fällt die Maskenpflicht an den Schulen in NRW. Schüler dürfen an ihrem Platz im Klassenzimmer den Nasen-Mundschutz ablegen. Bei Lehrern und Eltern sorgt das für gemischte Gefühle. Große Gegenwehr gibt es nicht.