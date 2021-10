Regionales Mobilitätskonzept Rhein-Wupper : Beim Pendeln in der Region eine Stunde sparen

Radschnellwege sind ein wichtiger Bestandteil des jetzt präsentierten Mobilitätskonzeptes. Foto: Ralph Matzerath

Rhein-Wupper Die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft stellt ein neues Konzept für bessere Alltagsmobilität mit Bahn, Bus und Fahrrad vor.

„Viele Projekte haben noch den Status einer Idee“, heißt es im neuen „Integrierten Regionalen Mobilitätskonzept Rhein-Wupper“. Aber es wird konkreter: Seit August 2020, mit einem Vorläufer sogar seit 2017, bemühen sich 19 rheinisch-bergische Städte und der Kreis Mettmann, über den Tellerrand hinauszublicken – und ihren Bewohnern, speziell den Pendlern, „eine Stunde mehr Zeit“ zu schenken. Zeit, die gewonnen wird, weil der Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) optimiert und das Radwegenetz ausgebaut wird – aber vielleicht auch neue Wohngebiete entlang bestehender Strecken gebaut werden.

Am Samstag kamen in der ehemaligen Wartehalle des alten Solinger Hauptbahnhofs rund 80 Vertreter aus dem Gebiet zwischen Düsseldorf und Hückeswagen sowie zwischen Velbert und Leverkusen zur zweiten Regionalkonferenz zusammen. Es gehe um ein gemeinsames Zukunftskonzept für die Bereiche Wohnen, Freizeit und „vor allem Mobilität“, erläuterte Uta Schneider, Geschäftsführerin der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die BSW koordiniert den Prozess und hat in Svenja Krause noch bis Ende kommenden Jahres eine „Mobilitätsmanagerin“.

410.000 Euro kostet die Bestandsaufnahme samt Blick in die Zukunft. 80 Prozent kommen vom NRW-Verkehrsministerium, der Rest von den Städten und dem Kreis Mettmann. Die Solinger Stadtverwaltung stellte den Antrag im Namen aller Beteiligten. Bisher gab es zwei Beigeordneten-Runden, Treffen einer Planungsgruppe und mehrere „Werkstätten“. Die Vorschläge für die bessere Vernetzung wurden von drei Planungsbüros gemacht.

BSW-Geschäftsführerin Uta Schneider (l.) und BSW-Mobilitätsmanagerin Svenja Krause mit Gernot Steinberg (2. v. l.) und Gregor Korte von der „Planersocietät“. Foto: Fred Lothar Melchior

Vieles gehe nicht von heute auf morgen, relativiert Uta Schneider: „Verkehrsplanung dauert lange.“ Sie ist sich mit den Planern einig, dass beispielsweise einer der größten Mängel beim Schienenverkehr bei der nicht durchgebundenen Strecke der S-Bahn 7 (Solingen – Remscheid – Wuppertal) liegt. Zudem, so Schneider, sei die komplette Elektrifizierung in weite Ferne gerückt: „Das sind ein paar verlorene Jahre. Das ist sehr bedauerlich.“

Aber auch beim Schnellbuskonzept des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) sieht Gernot Steinberg (Planersocietät, Dortmund) Verbesserungsmöglichkeiten: Die Linie von Düsseldorf nach Haan könne durchaus verlängert werden. Ein weiteres Beispiel aus dem Konzept: Die „Ostbahn“ von Hilden über Langenfeld nach Opladen könnte für den Personenverkehr ausgebaut werden. Dafür fehlen momentan aber die Flächen.

„Die Herausforderung, regionale Verkehre verträglich abzuwickeln, wird aufgrund der Zunahme der Pendlerdistanzen und des Wachstums von Teilräumen in der Region . . . noch deutlich zunehmen“, schreiben die Planer in ihrer Bestandsanalyse. Sie haben „Handlungsraumtypologien“ entwickelt, in denen etwa der Hildener S-Bahnhof als „vielseitiger Umsteigepunkt“ auftaucht, Lennep mit seinem „vernetzten Altstadtkern“ und Solingen mit seinem neuen Gewerbegebiet in Stöcken („verknüpfte Arbeitswelten“) erwähnt werden.

Eigentlich fange die Arbeit jetzt erst richtig an, zieht man bei der Planersocietät eine Zwischenbilanz. Das gilt auch für die Radwege: Erst wurde ein „Wunschliniennetz“ gewoben und auf bestehende Straßen und Wege umgelegt. Später wurde zwischen vier Meter breiten Radschnellwegen (etwa zwischen Neuss und Monheim) und Radvorrangrouten mit drei Metern unterschieden.