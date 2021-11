Schwimm-Kurse in Monheim : Nichtschwimmer: Stadt will Bedarf ermitteln

Götz Barkey vom DLRG (links) spricht von vollen Wartelisten der Schwimmlernvereine. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Grünen-Antrag für Schwimmlernassistenten: DLRG und Jugendamtselternbeirat sprechen von großem Bedarf an Kursen. Bäderchef Zierul verweist auf die zahlreichen Crash-Kurse in den Ferien.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Offensichtlich bedurfte es doch noch eines Anstoßes durch die Grünen, um ein wichtiges Thema erneut auf die Tagesordnung zu bringen: ein ausreichendes Angebot von Schwimmkursen für Kinder und Jugendliche. Die Ratsfraktion hatte beantragt, den Monheimer Grundschulen für den Schulschwimmunterricht personelle Unterstützung durch Schwimmlernassistenzen zukommen zu lassen.

In ihrer Stellungnahme verwies Simone Feldmann, Bereichsleiterin Kinder, Jugend und Familie zunächst auf das ja schon seit Jahren bestehende dichte Netz an Schwimmangeboten. Nun habe sie aber auf den Antrag hin Rücksprache mit dem DLRG, den Organisatoren der Crash-Kurse sowie der Grundschulleiter gehalten und erfahren, dass es tatsächlich lange Wartelisten und einen erhöhten Bedarf an Schwimmunterricht gebe. Daher wolle sie sich jetzt erst einmal mit allen Akteuren an einen Tisch setzen und mit Hilfe der Schulen den genauen Bedarf ermitteln, um passgenaue Angebote zu stricken. Die seit 2019 vom Land geförderten Schwimmassistenzen für den Schulunterricht seien da wohlmöglich nur ein Mosaikstein. Deshalb zogen die Grünen ihren Antrag zunächst zurück.

Götz Barkey vom DLRG plädierte dafür, den Schwimmunterricht nicht nur den Schulen zu überlassen, weil dort viel Schwimmunterricht ausfalle, denn vielen Lehrkräften mangele es an der Rettungsfähigkeit. Und überhaupt: Das Zeitfenster in einer Doppelstunde für die reine Wasserzeit sei zu klein, um schwimmen zu lernen. Lina Schlupp (CDU) berichtete von anderen Schwimmlernbereichen mit langen Wartelisten und verzweifelten Monheimer Eltern, die versuchten, in Leichlinger und Leverkusener Hotelschwimmbecken Schwimmkurse privat zu organisieren.

Die Sichtweise, dass das Thema Kinder ohne Schwimmbefähigung in Monheim irgendeine Dramatik beinhalte, wurde nicht nur von der Peto-Partei sondern auch von Bäderchef Andre Zierul bestritten. Erstens erhalte er keine Anträge der weiterführenden Schulen für mehr Nutzungszeiten, zweitens habe er nach der Pandemie sofort reagiert und im Mona Mare dem Schul- und Vereinsschwimmen Vorrang von der Öffentlichkeit eingeräumt und in den Ferien 20 Crashkurse angeboten, so Zierul. Auch konterte er die Kritik der CDU, dass beim Bäderumbau keine Erweiterung des Nichtschwimmerbereich vorgesehen sei mit dem Hinweis, dass im Wellenbad ja nicht durchgehend Wellengang herrsche.