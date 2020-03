Zwei Jahre Dauer : Pumpwerk für Abwasser wird saniert

Langenfeld Die Arbeiten am Langenfelder Zeppelinweg beginnen in diesen Tagen.

Fast 60 Jahre ist das Abwasser-Pumpwerk am Zeppelinweg in Langenfeld in Betrieb – jetzt lässt es die Stadt sanieren. Vorbereitende Arbeiten beginnen in diesen Tagen, teilte das Rathaus mit. Insgesamt plant die Verwaltung mit einer Sanierungsdauer von zwei Jahren. Kostenpunkt: knapp eine Million Euro allein im ersten Jahr. Ziel ist es unter anderem, die Lärm- und Geruchsbelästigung der Anlage mit einem Abwasser-Einzugsgebiet von heute fast 20.000 Einwohnern zu verringern. Die ersten zwei Bauabschnitte mit Tiefbau- und Elektroinstallationsarbeiten sollen bis Oktober erledigt sein. Dabei wird eine neue Pumpstation mit Zu- und Ablaufschächten bis in eine Tiefe von sieben Metern eingebaut. Hinzu kommt eine neue Steuerungsanlage mit Notstromaggregat in Fertigteilstationen. 2021 folgt dann laut Plan die Sanierung der vorhandenen Pumpstation. Betonflächen, die durch das Abwasser in Mitleidenschaft gezogen wurden, werden wiederhergestellt, die Förderschnecken und Antriebsmotoren ausgetauscht und eine neue Belüftungsanlage wird installiert. Die Anwohner seien bereits über die bevorstehenden Arbeiten und etwaige Beeinträchtigungen im Wendehammer des Zeppelinwegs informiert worden, so die Stadt: „Umleitungen oder Einschränkungen des Durchgangsverkehrs Bachstraße oder Düsseldorfer Straße gehen mit diesen Bauarbeiten nicht einher, da sich die Baustelle am Ende einer Sackgasse befindet“.