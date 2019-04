Haan : Sprachakrobatik trifft in der Pumpstation auf Baukultur

„slams´n urban spaces“ nennt sich eine neue Veranstaltungsreihe des Kulturvereins Haan in Kooperation mit dem Bund Deutscher Architekten (BDA) Bergisch-Land: Poetry Slammer präsentieren ihre Wortgewandtheit an besonderen Orten. Die Auftaktveranstaltung am 9. Mai findet im Kulturforum der Alten Pumpstation statt.

Viele alte Gebäude haben einen besonderen Wert, eine Seele: ein kreativer Architekt kann diese erspüren und bei einer Sanierung eine solch individuelle Identität wahren, sie sich zu Eigen machen. Erfolgreiche Beispiele gibt es einige- den Hildener Bahnhof etwa oder die alte Pumpstation Haan, die als wahres Baudenkmal heute Ingenieuren und Architekten als Arbeitsort dient und Kulturveranstaltungen in der historischen Pumpenhalle ein anspruchsvolles Ambiente verleiht. „Wir suchen bewusst besondere Spielorte für unsere Poetry-Slam- Reihe aus, da wir neben dem Unterhaltungsteil auch immer eine Führung durch das entsprechende Gebäude anbieten“, erklärt der Hildener Architekt und Vorstandsvorsitzender des BDA Bergisch-Land, Christof Gemeiner, „eingeladen sind alle, die an besonderen Bauten interessiert sind, wir denken da auch gerne an Studenten, die ja wiederum auch häufig das Publikum an Poetryabenden ausmachen.“ Es geht um Wissensvermittlung, um Ideen und Umsetzungen bei modernen Gebäudesanierungen, es geht darum ,Beispiele zu offenbaren, wie dem Denkmalschutz individuell, kreativ und urban begegnet werden kann. „Das kann auch bedeuten, dass wir „slam´s n urban spaces“ zum Beispiel auch mal in Leerstandslokalen veranstalten und gemeinsam mit den Besuchern schauen, welche nachhaltigen und revitalisierenden Möglichkeiten sich dort ergeben könnten“, fügt der Architekt an. Und: ein interessiertes, anspruchsvolles Publikum, mit Sinn für Urbanität und Zeitgeist, erwartet auch in der Unterhaltungskunst gute Formate, wie den Poetry Slam in seiner Urprünglichkeit: gesellschaftliche Themen intelligent, wortgewandt und lyrisch dargeboten, ohne Kalauer oder Schenkelklopfer.