KREIS METTMANN Nach aktuellem Stand am Freitagnachmittag, 6. März, sind im Kreis Mettmann zwei Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Beide wohnen in Erkrath. Nach Angaben von Kreissprecherin Daniela Hitzemann gibt es außerdem zehn noch nicht bestätigte Verdachtsfälle (sechs in Erkrath, drei in Ratingen, einer in Velbert), die sich überwiegend aus Kontakten zu Erkrankten ergeben. Die Betroffenen würden zu Hause überwacht. Auch am Wochenende ist die Hotline des Kreises von 10 bis 14 Uhr besetzt. Tel.: 02104 - 993535.