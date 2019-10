Leitungsbruch in Viersen : Abwasser auf Boisheims Straßen

Das Abwasser floss über die Wilhelmshöhe und die Straße Schmalenend. Foto: Feld

Boisheim Weil eine Leitung gebrochen war, floss Abwasser durch ein Wohngebiet. Der Niersverband fuhr es in 20 LKW-Ladungen zur Kläranlage.

Von Nadine Fischer

Eine Bordsteinplatte ist hochgedrückt, an der Stelle quillt schwallweise hellbraune Brühe an die Oberfläche und fließt die Straße runter: Anwohner der Wilhelmshöhe haben in einem Video dokumentiert, was sich da am Montagmittag in der Nähe ihrer Häuser abspielte. „Das hat richtig nach Gülle gerochen“, berichtet einer von ihnen am Mittwoch. Das braune Wasser sei auch die Nebenstraße Schmalenend runtergelaufen. Einige Boisheimer informierten deshalb den Niersverband. Wie dessen Sprecherin Margit Heinz jetzt mitteilte, war am Montag an der Wilhelmshöhe eine Leitung gebrochen. „Es handelt sich um eine Druckleitung, die das Abwasser aus Boisheim zur Kläranlage Dülken fördert“, erklärte sie. Bis Dienstagabend liefen Reparaturarbeiten. Weil währenddessen die Leitung stillgelegt war, musste das Boisheimer Abwasser in der Zeit mit Lastwagen über die Straßen aus dem Ort raus und zum Klärwerk transportiert werden.

Der Niersverband lässt die Baugrube in den nächsten Tagen komplett verfüllen, Straße und Bürgersteig wieder herstellen. Foto: Niersverband

Gegen 18 Uhr hätten sich am Montag Anwohner beim Niersverband gemeldet, berichtete Heinz. „Dann sind Sofortmaßnahmen eingeleitet worden, die Druckleitung wurde direkt außer Betrieb genommen.“ Das bedeutet: Die Pumpen, die normalerweise druckvoll das Abwasser von der Boisheimer Betriebsstelle durch die Leitung zur Kläranlage nach Dülken befördern, wurden abgeschaltet. Das Boisheimer Abwasser sei stattdessen in einem Speicherbecken an der Betriebsstelle in Boisheim aufgefangen worden. Um zu verhindern, dass es überläuft, seien bis Dienstagabend in 20 LKW-Ladungen insgesamt 560 Kubikmeter Abwasser abtransportiert worden – allerdings nicht nach Dülken, sondern aus organisatorischen Gründen zum Klärwerk Nette nach Nettetal-Breyell.

Warum die Druckleitung zwischen Dülken und Boisheim gebrochen ist, kann der Niersverband bisher nur vermuten. Foto: Feld

Info Durchfahrt derzeit nicht möglich Gesperrt Bis die Grube an der Wilhelmshöhe verfüllt ist, bleibt die Straße dort gesperrt. Entschädigt Der Niersverband kündigt an, dafür aufzukommen, sollten Anwohnern durch den Leitungsbruch Schäden entstanden sein.